Украинский триатлонист Сапунов пойман на допинге, ему грозит 4 года дисквалификации

Украинский триатлонист Даниил Сапунов был пойман на допинге. Об этом сообщает информационное агентство Tri2b.com. Отмечается, что в крови нашего спортсмена был найден эротропоетин - белок, который по своей функции принадлежит к гормонам.

Возможность мышц выдерживать упражнения на выносливость зависит от подачи кислорода. Поэтому основная причина, по которой спортсмены используют этот стимулятор - улучшение доставки кислорода к мышцам.

Запрещенное вещество было обнаружено в крови Даниила за 4 дня до гонки Iron Man 2019 на Гавайях. Сапунову грозит до 4 лет дисквалификации.