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Украинский триатлонист Сапунов пойман на допинге, ему грозит 4 года дисквалификации

Другие виды
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Неприятная история для отечественного спорта

Украинский триатлонист Сапунов пойман на допинге, ему грозит 4 года дисквалификации
UA-Футбол
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Украинский триатлонист Даниил Сапунов был пойман на допинге. Об этом сообщает информационное агентство Tri2b.com. Отмечается, что в крови нашего спортсмена был найден эротропоетин - белок, который по своей функции принадлежит к гормонам.

Возможность мышц выдерживать упражнения на выносливость зависит от подачи кислорода. Поэтому основная причина, по которой спортсмены используют этот стимулятор - улучшение доставки кислорода к мышцам.

Запрещенное вещество было обнаружено в крови Даниила за 4 дня до гонки Iron Man 2019 на Гавайях. Сапунову грозит до 4 лет дисквалификации.

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В статье: Допинг триатлон
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