Министр молодежи и спорта: Это будет хорошей новостью, когда олигархи станут президентами Федераций

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в интервью Радио НВ заявил, что был бы не против назначения олигархов на должности президентов Федераций.

"А почему нет? Если ко мне обратится человек с большими деньгами и скажет, что будет выделять миллион долларов ежегодно для любого спорта, но хочет стать президентом федерации, я с радостью пойду на этот шаг.

Для того, чтобы этот человек вернул многих тренеров в страну, чтобы этот человек начал платить тренерам достаточное количество денег. Если он будет поддерживать спортсменов, и они будут получать достойную зарплату - почему нет?

Поэтому я ничего плохого в этом не вижу. Это будет хорошей новостью, когда олигархи начнут становиться президентами федераций. Я уверен, что федерации начнут развиваться", - сказал он.

Напомним, что ранее украинский триатлонист Сапунов был пойман на допинге.