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Ольга Харлан поддерживает The Living Room Cup и дома занимается спортом. Видео

Другие виды
(1 голосов)

Украинка держит себя в форме

Ольга Харлан поддерживает The Living Room Cup и дома занимается спортом. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и призер Олимпийских игр Ольга Харлан участвует в челендже компании Nike и приняла вызов от итальянской партнерши по шпаге Беатрис Био. Наша спортсменка выполнила необходимое в соревновании упражнение 19 раз.

"Nike Living Room Cup - вторая неделя.

45 секунд - 19 повторений! Сможешь больше? Спасибо за вызов @bebe_vio

Передаю эстафету @ gigisamele87 @gavrilova_yuliya @charlottelembach @helenkravatska @ tinki16

#playinside #livingroomcup @nike @bebe_vio"

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В статье: Ольга Харлан
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