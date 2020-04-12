Ольга Харлан поддерживает The Living Room Cup и дома занимается спортом. Видео

Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и призер Олимпийских игр Ольга Харлан участвует в челендже компании Nike и приняла вызов от итальянской партнерши по шпаге Беатрис Био. Наша спортсменка выполнила необходимое в соревновании упражнение 19 раз.

"Nike Living Room Cup - вторая неделя. ⠀

45 секунд - 19 повторений! Сможешь больше? Спасибо за вызов @bebe_vio ⠀

Передаю эстафету @ gigisamele87 @gavrilova_yuliya @charlottelembach @helenkravatska @ tinki16 ⠀

#playinside #livingroomcup @nike @bebe_vio"