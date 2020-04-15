Трамп призвал возобновить сезон в американских лигах

Сезоны в НБА и НХЛ из-за пандемии COVID-19 прерваны с середины марта. Остальной американский спорт, включая и студенческие лиги, также находится на карантине.

"Мы должны вернуть спорт. Я устал от просмотра бейсбольных игр 14-летней давности.

С нетерпением ждем возможности поговорить со многими лидерами отрасли, чтобы узнать, как возобновить то, что еще недавно было самой большой экономикой в мире", - сказал Трамп в своем заявлении.

По состоянию на 15 апреля в США подтверждено свыше 600 тысяч случаев заражения коронавирусом, 26 тысяч человек умерли.