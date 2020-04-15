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Чемпион мира по шахматам сенсационно уступил 16-летнему иранцу
Турнир проходил в режиме онлайн
Чемпион мира по шахматам из Норвегии Магнус Карлсен сенсационно проиграл в финале онлайн-турнира Banter Blitz Cup 16-летнему иранцу Алирезу Фируджа — 7,5:8,5.
"Стоит отдать должное Алирезу — он невероятно силён", — заявил Карлсен после проигрыша.
Отметим, что помимо титула чемпиона Фируджа стал обладателем внушительного денежного приза — юному иранцу был выписан чек на $ 14 тыс.
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