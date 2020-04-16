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Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Сначала планировалось перенести турнир
Международный союз конькобежцев отменил чемпионат мира-2020 по фигурному катанию.
ЧМ должен был пройти в марте в Монреале, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.
Рассматривалась возможность переноса турнира на осень 2020 года, но сегодня было принято окончательное решение об отмене соревнований.
Также отменены чемпионаты мира по шорт-треку и синхронному катанию, которые проводятся под эгидой ISU.
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Источник:ua.tribuna
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