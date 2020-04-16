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Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Другие виды
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Сначала планировалось перенести турнир

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Новина українською

Международный союз конькобежцев отменил чемпионат мира-2020 по фигурному катанию.

ЧМ должен был пройти в марте в Монреале, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Рассматривалась возможность переноса турнира на осень 2020 года, но сегодня было принято окончательное решение об отмене соревнований.

Также отменены чемпионаты мира по шорт-треку и синхронному катанию, которые проводятся под эгидой ISU.

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В статье: фигурное катание
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Источник:
ua.tribuna
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