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Харлан: Главное – привести просто медаль с Олимпийских игр

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Но сначала предстоит пройти квалификацию

Харлан: Главное – привести просто медаль с Олимпийских игр
Новина українською

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан рассказала XSPORT о проблемах, которые возникли из-за карантина.

О разлуке на время карантина с парнем Луиджи Самеле.

"10 марта у них закрыли все и он просто не успел. В его планах этого не было. Они знали что что-то надвигается, но не думали, что так все быстро будет развиваться. Я также не успела поехать к нему.

Общаемся ежедневно – ссоримся и миримся. Слава Богу что 21-й век и мы можем и разговаривать, и видеть друг друга".

О начале карантина.

"Никто не мог понять, что делать с тренировками. Я пропускала дни и просто убирала квартиру и готовила кушать. Просто занималась делами, которыми не могла заняться в течение многих дней".

Цели на Олимпийские игры.

"Главное – привести просто медаль и неважно какую. Медаль нужна и все. Но еще нужно туда попасть для начала, поскольку наша квалификация еще не закончилась, она была оборвана. У нас остались одни отборочные соревнования".

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В статье: Ольга Харлан
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