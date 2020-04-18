  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Жан Беленюк приодел своего товарища в защитную маску. Фото
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жан Беленюк приодел своего товарища в защитную маску. Фото

Другие виды
(1 голосов)

Товарищи навсегда

Жан Беленюк приодел своего товарища в защитную маску. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по греко-римской борьбе, народный депутат Украины Жан Беленюк на своей официальной странице в Instagram разместил фото, на котором он вместе с олимпийским мишкой одет в защитные маски.

Жан Беленюк приодел своего товарища в защитную маску. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Даяна Ястремская поблагодарила болельщиков за помощь в благотворительной акции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жан Беленюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...