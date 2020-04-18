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Жан Беленюк приодел своего товарища в защитную маску. Фото
Товарищи навсегда
Чемпион мира по греко-римской борьбе, народный депутат Украины Жан Беленюк на своей официальной странице в Instagram разместил фото, на котором он вместе с олимпийским мишкой одет в защитные маски.
Напомним, что ранее Даяна Ястремская поблагодарила болельщиков за помощь в благотворительной акции.
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