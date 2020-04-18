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Шахматы. Магнус Карлсен запускает собственный онлайн-турнир, призовой фонд - 250 тысяч долларов

Другие виды
(1 голосов)

Хорошая инициатива от норвежца

Шахматы. Магнус Карлсен запускает собственный онлайн-турнир, призовой фонд - 250 тысяч долларов
UA-Футбол
Новина українською

Лучший шахматист мира, норвежец Магнус Карлсен решил запустить свой собственный турнир. Он будет носить название Magnus Carlsen Invitational и пройдет с 18 апреля по 3 мая.

Участие в соревнованиях примут ТОП мировых игроков (8 игроков), формат турнира - круговые соревнования и плей-офф четырех. Призовой фонд составит 250 тысяч долларов (15 тысяч за последнее место и 75 тысяч за первое).

Турнир пройдет на специальной защищенной онлайн-платформе, чтобы избежать постороннего вмешательства. На компьютере игрокам нельзя пользоваться никакими программами, кроме открытой шахматной.

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В статье: шахматы Магнус Карлсен
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