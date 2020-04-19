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Настоящая хозяйка: Ольга Харлан испекла Пасхальный хлеб. Фото
Украинка сильна не только в шпаге
Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан на своей официальной странице в Instagram разместила фото, на котором она показывает Пасхальный хлеб, который испекла собственноручно.
Напомним, что ранее Юлия Левченко пекла Пасхальный хлеб.
Отметим, что Василий Ломаченко и Александр Усик поздравили верующих с праздником Пасхи.
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