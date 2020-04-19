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Настоящая хозяйка: Ольга Харлан испекла Пасхальный хлеб. Фото

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Украинка сильна не только в шпаге

Настоящая хозяйка: Ольга Харлан испекла Пасхальный хлеб. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан на своей официальной странице в Instagram разместила фото, на котором она показывает Пасхальный хлеб, который испекла собственноручно.

Настоящая хозяйка: Ольга Харлан испекла Пасхальный хлеб. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Юлия Левченко пекла Пасхальный хлеб.

Отметим, что Василий Ломаченко и Александр Усик поздравили верующих с праздником Пасхи.

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В статье: Ольга Харлан
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