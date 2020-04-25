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Как будто кобра: Самые яркие захваты украинской дзюдоистки Дарьи Билодид. Видео
Украинка буквально душит соперниц
Украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид на своей официальной странице в Instagram выложила видео, на котором она продемонстрировала свои лучшие захваты в дисциплине.
Напомним, что ранее Юлия Левченко провела традиционную утреннюю зарядку.
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