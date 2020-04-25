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Как будто кобра: Самые яркие захваты украинской дзюдоистки Дарьи Билодид. Видео

Другие виды
(1 голосов)

Украинка буквально душит соперниц

Как будто кобра: Самые яркие захваты украинской дзюдоистки Дарьи Билодид. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид на своей официальной странице в Instagram выложила видео, на котором она продемонстрировала свои лучшие захваты в дисциплине.

Напомним, что ранее Юлия Левченко провела традиционную утреннюю зарядку.

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В статье: Дарья Билодид
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