Олег Верняев: У меня еще есть время донабраты форму, восстановить то, что потерял

Украинский гимнаст, чемпион мира и олимпийский чемпион Олег Верняев в комментарии XSport рассказал о переносе Олимпийских игр 2020 и сказал, чем занимается каждый день.

"Друг у меня живет, сейчас еще один ко мне приехал, мы вместе живем. Диету не соблюдаю, ем вообще в свободном режиме: мясо, бургеры, шаурму, что мы только не едим. Все делаем. В Интернете увидели какую-то картинку хорошую - сразу делаем.

На пике формы я не был. Этот год для меня, наверное, как раз хорошее событие, потому что у меня есть время еще донабрать форму, еще довосстановить то, что потерял.

После завершения карантина пойду тусить (смеется). Шучу. Первое - заселимся на базу официально и начнем подготовку к соревнованиям. Не знаю, какие они будут. Скорее всего, первым из серьезных стартов будет чемпионат Европы, который перенесли в этом году. По соревнований дальнейших планах - восстановить всю программу, которая была, набрать форму и ехать дальше выступать, работать, готовиться" - сказал он.

Напомним, что ранее стали известны даты проведения полуфиналов УХЛ.