Киев может стать местом проведения крупного турнира по Dota 2

Sportarena сообщает, что несколько дней назад известный украинский блогер Александр Барабошко подал заявку на проведение в Киеве в следующем году одного из крупнейших турниров по Dota 2 "The International 2021". Она подкреплена подписями некоторых народных депутатов Украины и представителей местной власти.

Кто станет соперником Киева за право принять эти известные соревнования пока не известно, ведь компания Valve, которая занимается приемом заявок не разглашает информацию об участниках. Ранее сообщалось, что и белорусский Минск захочет иметь у себя такой турнир.

Окончательное решение должно быть принято в финале The International 2020, который должен состояться в Стокгольме (если состоится с таким развитием событий, ведь собирает на арене проведения большое количество зрителей).

Одной из главных преград проведения соревнований в украинской столице может стать отсутствие арены, которая бы отвечала всем требованиям турнира. Дворец Украина, который три года назад принимал подобный мейджор не подойдет, ведь вмещает мало зрителей. Хорошим вариантом мог бы стать НСК "Олимпийский", но это не закрытое помещение, поэтому над вопросом локации придется поработать.