Ольга Харлан: Не могу дождаться, когда я вернусь к своей настоящей жизни

Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан на своей официальной странице в Instagram рассказала, чем хочет заняться после завершения карантина.

"Все это закончится. Не могу дождаться, когда я вернусь к своей настоящей жизни. Почувствовать дорожку под ногами, почувствовать атмосферу спортзала, встретиться с друзьями и просто сходить в кино, встретить мою любовь, крепко обнять его и никогда не отпускать!

Это время для огромного терпения. Которого, как правило, мне не хватает. Но я учусь. И также верю, что скоро это трудное время закончится. Да. Так тоже может быть"

Напомним, что ранее Юлия Левченко поддержала челлендж The Living Room Cup.