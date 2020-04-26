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Ольга Харлан: Не могу дождаться, когда я вернусь к своей настоящей жизни

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Ольга Харлан: Не могу дождаться, когда я вернусь к своей настоящей жизни
UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан на своей официальной странице в Instagram рассказала, чем хочет заняться после завершения карантина.

"Все это закончится. Не могу дождаться, когда я вернусь к своей настоящей жизни. Почувствовать дорожку под ногами, почувствовать атмосферу спортзала, встретиться с друзьями и просто сходить в кино, встретить мою любовь, крепко обнять его и никогда не отпускать!

Это время для огромного терпения. Которого, как правило, мне не хватает. Но я учусь. И также верю, что скоро это трудное время закончится. Да. Так тоже может быть"

Ольга Харлан: Не могу дождаться, когда я вернусь к своей настоящей жизни - изображение 1

Напомним, что ранее Юлия Левченко поддержала челлендж The Living Room Cup.

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В статье: Ольга Харлан
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