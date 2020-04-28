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С танцами и позитивом. Харлан показала домашнюю тренировку. ВИДЕО

Другие виды
(2 голосов)

Олимпийская чемпионка по фехтованию тренируется в условиях карантина.

С танцами и позитивом. Харлан показала домашнюю тренировку. ВИДЕО
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"Домашняя тренировка-вечеринка. Танцы не включены", - написала Ольга Харлан в Instagram.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Харлан получит президентскую стипендию.

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В статье: Ольга Харлан фехтование
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