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С танцами и позитивом. Харлан показала домашнюю тренировку. ВИДЕО
Олимпийская чемпионка по фехтованию тренируется в условиях карантина.
"Домашняя тренировка-вечеринка. Танцы не включены", - написала Ольга Харлан в Instagram.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Харлан получит президентскую стипендию.
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