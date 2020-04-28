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Беленюк на карантине тренируется с 32-килограммовыми гирями

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Чемпион мира по борьбе остается в превосходной форме.

Беленюк на карантине тренируется с 32-килограммовыми гирями
Новина українською

На своей странице в Instagram Жан Беленюк опубликовал фрагмент своей тренировки.

Серебряный призер Олимпиады в Рио-да-Жанейро выполняет сложное упражнение с гирями весом в 32 кг. Как видим, сидячая работа в Верховной раде на кондиции Беленюка никак не повлияла.

"Судьба в любой момент может преподнести нам новые вызовы, наша задача быть к ним готовым", - написал Беленюк.

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В статье: Жан Беленюк греко-римская борьба
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