Беленюк на карантине тренируется с 32-килограммовыми гирями

На своей странице в Instagram Жан Беленюк опубликовал фрагмент своей тренировки.

Серебряный призер Олимпиады в Рио-да-Жанейро выполняет сложное упражнение с гирями весом в 32 кг. Как видим, сидячая работа в Верховной раде на кондиции Беленюка никак не повлияла.

"Судьба в любой момент может преподнести нам новые вызовы, наша задача быть к ним готовым", - написал Беленюк.