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Беленюк на карантине тренируется с 32-килограммовыми гирями
Чемпион мира по борьбе остается в превосходной форме.
На своей странице в Instagram Жан Беленюк опубликовал фрагмент своей тренировки.
Серебряный призер Олимпиады в Рио-да-Жанейро выполняет сложное упражнение с гирями весом в 32 кг. Как видим, сидячая работа в Верховной раде на кондиции Беленюка никак не повлияла.
"Судьба в любой момент может преподнести нам новые вызовы, наша задача быть к ним готовым", - написал Беленюк.
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