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Умерла легенда украинского гандбола Марина Базанова

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Большая потеря для украинского и мирового спорта.

Умерла легенда украинского гандбола Марина Базанова
Новина українською

Базанова скончалась в возрасте 57 лет в Бремене (Германия). Причины смерти на данный момент неизвестны.

Базанова родилась в Омске, а в Киев переехала в школьном возрасте. В составе местного Спартака гандболистка 7 раз подряд выигрывала чемпионат СССР, а также пять раз побеждала в Кубке чемпионов.

На международном уровне Базанова со сборной СССР трижды брала золото на чемпионатах мира (1982, 1986 и 1990), а на Олимпиаде 1988 года в Сеуле завоевала бронзу.

После распада СССР Базанова трудоустроилась в немецком Валле, с которым четыре раза выигрывала чемпионат Германии и побеждала в Кубке кубков.

После завершения карьеры игрока Марина Базанова тренировала и работала реабилитологом.

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В статье: гандбол Марина Базанова
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