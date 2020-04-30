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Эксперты ВАДА завершили один из этапов расследование в отношении российских спортсменов

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145 проб были отобраны для дальнейшего изучения

Эксперты ВАДА завершили один из этапов расследование в отношении российских спортсменов
Новина українською

Отдел расследований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) завершил расследование по делу о проверке данных московской антидопинговой лаборатории. В манипуляциях с допинг-пробами подозревались 298 российских спортсменов. Об этом пишет пресс-служба ВАДА.

Отмечается, что были выявлены манипуляции с данными проб 145 спортсменов. Результаты расследования переданы 27 различным международным спортивным федерациям и одному оргкомитету соревнований.

"Это было самое сложное расследование в истории антидопинга — следственная группа ВАДА проделала выдающуюся работу. Позади огромное мероприятие, коснувшееся сотен спортсменов в 28 организациях. Тысячи образцов тестов, 24 терабайта различных данных. И всё это принесло результаты.

Российский допинговый кризис на протяжении последних пяти лет занимал главное место в деятельности ВАДА. Хочу поблагодарить за усердие каждого, кто приложил руку к этому делу.

Это не конец пути. Продолжается повторный анализ проб, отобранных бывшей московской лабораторией", — заявил глава агентства Витольд Банька.

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В статье: ВАДА
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