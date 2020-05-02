Даша бежит - все бегут: Дарья Билодид продолжает тренировки на скорость. Фото

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид проводит беговые тренировки. На своей официальной странице в Instagram она поделилась со своими поклонниками видео с занятий на скорость.

Как видим, Дарья находится в прекрасных кондициях, ведь без особых проблем обходит по дистанции своих соперников.

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук призналась, чем вдохновляет себя.