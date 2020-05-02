Жан Беленюк продолжает весенние работы, депутат подколол своего коллегу. Фото

Украинский чемпион мира по греко-римской борьбе, народный депутат Жан Беленюк на своей официальной странице в Instagram выложил фото, на котором он занимается весенними работами, подстригая траву во дворе. Подписал фотографию наш спортсмен следующим образом:

"У меня свой "Велюр" на майские праздники" (подколов своего коллегу по парламенту Николая Тищенко)

Напомним, что ранее Ольга Харлан рассказала, с какими эмоциями живет сегодня.