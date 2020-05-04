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Карлсен стал чемпионом Magnus Carlsen Invitational

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Норвежский шахматист выиграл собственный интернет-турнир.

Карлсен стал чемпионом Magnus Carlsen Invitational
Новина українською

В финале лучший шахматист современности со счетом 2,5 на 1,5 обыграл американца Хикару Накамуру.

Карлсен выиграл обе партии белыми фигурами, в третьей преимущество первого хода реализовал Накамура, а четвертая завершилась ничьей.

Победа в Magnus Carlsen Invitational принесла Карлсену 70 тысяч долларов призовых. Накамура за второе место пополнит свой банковский счет на 45 тысяч в американской валюте. Фабиано Каруана и Дин Лижэнь, которые в виртуальном турнире разделили третье место, заработали по 30 тысяч долларов.

Турнир Магнуса Карлсена на портале Chess24 при участии топ-5 шахматистов мира в рейтинге ФИДЕ проходил с 18 апреля по 3 мая.

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В статье: шахматы Магнус Карлсен
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