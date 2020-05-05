Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЧЕ по водным видам спорта перенесен на 2021 год
Официально.
Европейская лига плавания (LEN) объявила, что чемпионат Европы по водным видам спорта перенесен на 10-23 мая 2021 года. Как и прежде, континентальные соревнования пройдут в Будапеште.
Изначально ЧЕ по водным видам спорта должен был пройти с 11 по 24 мая этого года, однако из-за коронавируса соревнования были отложены на вторую половину августа.
Также Европейская лига плавания объявила об окончательной приостановке всех континентальных турниров по водному поло, включая Лигу чемпионов Евролигу среди женщин и Кубок Европы.
Ранее UА-Футбол сообщал, что FINA на год отложила ЧМ по водным видам спорта.