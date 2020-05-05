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ЧЕ по водным видам спорта перенесен на 2021 год

Другие виды
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Официально.

ЧЕ по водным видам спорта перенесен на 2021 год
Новина українською

Европейская лига плавания (LEN) объявила, что чемпионат Европы по водным видам спорта перенесен на 10-23 мая 2021 года. Как и прежде, континентальные соревнования пройдут в Будапеште.

Изначально ЧЕ по водным видам спорта должен был пройти с 11 по 24 мая этого года, однако из-за коронавируса соревнования были отложены на вторую половину августа.

Также Европейская лига плавания объявила об окончательной приостановке всех континентальных турниров по водному поло, включая Лигу чемпионов Евролигу среди женщин и Кубок Европы.

Ранее UА-Футбол сообщал, что FINA на год отложила ЧМ по водным видам спорта.

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В статье: водные виды спорта
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