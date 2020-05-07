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Олимпийского чемпиона осудили за домогательства

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Лим Хе Чун серьезно наказан за необдуманный поступок.

Олимпийского чемпиона осудили за домогательства
Новина українською

Обладатель олимпийского золота Игр-2018 в Пхенчхане Лим Хе Чун понес суровое наказание за инцидент, который произошел в июне 2019 года во время тренировочного сбора команды Южной Кореи по шорт-треку.

Лим Хе Чун в присутствии девушек снял штаны со своего партнера по команде. Эти действия были расценены как сексуальное домогательство.

Спустя два месяца после инцидента спортсмена дисквалифицировали на год, а теперь AFP сообщает, что Лим Хе Чун решением суда оштрафован на 3 миллион вон (2500 долларов). Также многократного чемпиона мира обязали пройти 40-часовую терапию для лиц, обвиненных в преступлениях на сексуальной почве.

Отметим, что прокуроры требовали для олимпийского чемпиона тюремный срок, но судья решил оставить корейца на свободе.

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В статье: шорт-трек
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