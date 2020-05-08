Сезон в украинском гандболе может возобновиться 10 июня

Комитет ФГУ по проведению соревнований на рабочей встречи предложил возобновить сезон матчами 10-11 и 12-14 июня.

"Все предложения были сразу направлены руководителям команд для рассмотрения. Комитет ФГУ обратился к командам с просьбой рассмотреть предложения, сформировать свое видение и сообщить о нем в письмах, которые должны быть направлены на электронную почту ФГУ до 12 мая", - сообщает официальный сайт ФГУ.

Согласно предложению ФГУ, Финал четырех Кубка Украины у мужчин пройдет 27-28 июня, а женщины разыграют трофей в Херсоне 4-5 июля.

В мужской Суперлиге после 16 туров на II этапе чемпионата с 16 победами лидирует запорожский Мотор. У женщин в элитном дивизионе львовская Галичанка на 13 очков опережает николаевский Реал.

Ранее UA-Футбол сообщал, что ключевой игрок сборной Украины по волейболу продолжит карьеру в России.