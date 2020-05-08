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72-летний Шварценеггер сел на шпагат. ВИДЕО
Это видео набрало большую популярность среди поклонников актера и бодибилдера
Известный бодибилдер, актёр и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер опубликовал в своём "инстаграме" шуточное видео.
Шварценеггер предложил посмотреть, как он якобы выполняет растяжку, которая под силу лишь профессиональным гимнастам, и демонстрирует потрясающую гибкость, держа при этом во рту сигару.
"Гибкость столь же важна, как и силовые тренировки", — подписал актёр видео.
На самом деле, как показано в видео, Шварценеггер просто стоял позади, расположив на кухонном столе впереди муляж ног. За 16 часов его ролик собрал более 2,7 млн просмотров.