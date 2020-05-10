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Дмитрий Пидручный и Элина Свитолина поздравили матерей с праздником. Фото

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Они воспитали чемпионов

Дмитрий Пидручный и Элина Свитолина поздравили матерей с праздником. Фото
UA-Футбол
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Украинский биатлонист, чемпион мира 2019 Дмитрий Пидручный и теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина поздравили своих матерей с Днем матери. Соответствующие снимки они разместили на своих официальных страницах в Instagram.

Дмитрий Пидручный и Элина Свитолина поздравили матерей с праздником. Фото - изображение 1Дмитрий Пидручный и Элина Свитолина поздравили матерей с праздником. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее тренер Надаля назвал лучшего спортсмена в истории.

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В статье: Элина Свитолина Дмитрий Пидручный
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