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Дмитрий Пидручный и Элина Свитолина поздравили матерей с праздником. Фото
Они воспитали чемпионов
Украинский биатлонист, чемпион мира 2019 Дмитрий Пидручный и теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина поздравили своих матерей с Днем матери. Соответствующие снимки они разместили на своих официальных страницах в Instagram.
Напомним, что ранее тренер Надаля назвал лучшего спортсмена в истории.
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