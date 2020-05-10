Дмитрий Пидручный и Элина Свитолина поздравили матерей с праздником. Фото

Украинский биатлонист, чемпион мира 2019 Дмитрий Пидручный и теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина поздравили своих матерей с Днем матери. Соответствующие снимки они разместили на своих официальных страницах в Instagram.

Напомним, что ранее тренер Надаля назвал лучшего спортсмена в истории.