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Виталий Кличко: Не стесняюсь и с гордостью могу сказать, что до сих остаюсь маменькиным сынком

Другие виды
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Очень чувственное обращение

Виталий Кличко: Не стесняюсь и с гордостью могу сказать, что до сих остаюсь маменькиным сынком
UA-Футбол
Новина українською

Легендарный украинский супертяж, мэр Киева Виталий Кличко поздравил свою маму с Днем матери. Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Фейсбук:

"Мама ... Самый близкий человек для каждого из нас. Первые и самые трогательные воспоминания детства связаны с ней ...

Для меня моя Мама остается самым важным человеком в жизни.

И я не стесняюсь и с гордостью могу сказать, что до сих пор, - несмотря на свои почти 49 лет, 2 метра ростом, железные мышцы, кучу достижений и спортивных титулов, - остаюсь маминым синком.

Спасибо за все, Мама!" - написал он.

Напомним, что ранее Свитолина и Пидручный поздравили своих матерей с праздником.

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В статье: Виталий Кличко
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