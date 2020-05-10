Виталий Кличко: Не стесняюсь и с гордостью могу сказать, что до сих остаюсь маменькиным сынком

Легендарный украинский супертяж, мэр Киева Виталий Кличко поздравил свою маму с Днем матери. Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Фейсбук:

"Мама ... Самый близкий человек для каждого из нас. Первые и самые трогательные воспоминания детства связаны с ней ...

Для меня моя Мама остается самым важным человеком в жизни.

И я не стесняюсь и с гордостью могу сказать, что до сих пор, - несмотря на свои почти 49 лет, 2 метра ростом, железные мышцы, кучу достижений и спортивных титулов, - остаюсь маминым синком . ️

Спасибо за все, Мама!" - написал он.

Напомним, что ранее Свитолина и Пидручный поздравили своих матерей с праздником.