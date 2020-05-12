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У Абраменко родился сын

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У олимпийского чемпиона пополнение в семье.

У Абраменко родился сын
Новина українською

Обладатель олимпийского золота 2018 года по лыжной акробатике Александр Абраменко и его супруга Александра Орлова впервые стали родителями.

"11.05.2020, 22:20. Теперь нас трое. Спасибо, Александра Орлова, люблю вас", - написал спортсмен в Instagram.

Последний громкий успех Александра Абраменко во фристайле произошел в прошлом году, когда украинец взял серебро на чемпионате мира.

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В статье: Александр Абраменко
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