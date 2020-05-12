У Абраменко родился сын

Обладатель олимпийского золота 2018 года по лыжной акробатике Александр Абраменко и его супруга Александра Орлова впервые стали родителями.

"11.05.2020, 22:20. Теперь нас трое. Спасибо, Александра Орлова, люблю вас", - написал спортсмен в Instagram.

Последний громкий успех Александра Абраменко во фристайле произошел в прошлом году, когда украинец взял серебро на чемпионате мира.