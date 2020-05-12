Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Абраменко родился сын
У олимпийского чемпиона пополнение в семье.
Обладатель олимпийского золота 2018 года по лыжной акробатике Александр Абраменко и его супруга Александра Орлова впервые стали родителями.
"11.05.2020, 22:20. Теперь нас трое. Спасибо, Александра Орлова, люблю вас", - написал спортсмен в Instagram.
Последний громкий успех Александра Абраменко во фристайле произошел в прошлом году, когда украинец взял серебро на чемпионате мира.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...