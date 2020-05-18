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Украинские шахматисты разбили Россию в финале крупного турнира

Другие виды
(2 голосов)

Громкая победа над принципиальным соперником.

Украинские шахматисты разбили Россию в финале крупного турнира
Новина українською

Сборная Украины добыла безоговорочную победу на Live Chess World League – крупном-онлайн турнире на платформе Chess.com. Главной особенностью Live Chess World League является то, что стать участником шахматных баталий двух стран может любой фанат игры – от гроссмейстеров до любителей.

Суперфинал между Украиной и Россией стал самым массовым онлайн-матчем в истории шахмат. Украинцы выиграли в каждой из трех дисциплин – в рапиде, блице и в буллете.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Магнус Карлсен стал чемпионом Magnus Carlsen Invitational.

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В статье: шахматы
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