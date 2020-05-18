Беленюк: Если ты патриот, то должен думать

Усик во время карантина отметился целой серией неоднозначных высказываний и поступков – бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе игнорировал проблему коронавируса, снимался в российских религиозных фильмах и избивал в своих видео вымышленных критиков, за что получил вызов на бой без правил от борца Богдана Грицая.

"Единственное, что я хочу сказать, так это то, что каждый спортсмен, тем больше прославляющий Украину и известный на весь мир, должен понимать, что он публичная личность.

Я сейчас не адресую это кому-то конкретному. Но нужно понимать, что каждое высказывание спортсмена может быть использовано против его страны, которая помогла стать тем, кем он является на данный момент. Если ты настоящий патриот, то должен думать, как твои слова могут сказаться на твоей стране в случае неблагоприятного развития событий.

Тем спортсменам, которых действительно интересует политика, я рекомендую читать больше книг, общаться с умными людьми, критически воспринимать информацию, которая нас окружает. Это нужно, чтобы отстаивать свою точку зрения более или менее профессионально. Вообще, всем выдающимся украинским спортсменам советую, в первую очередь, заниматься спортом и прославлять нашу страну. А политика никуда не денется", - говорит Беленюк.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Беленюк готов стать судьей боев Усика с критиками.