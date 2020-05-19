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ЧУ по гандболу досрочно завершен. Мотор признан чемпионом
Украинская Суперлига в сезоне 2019-2020 не вернется.
Пресс-служба Мотора официально подтвердила, что Федерация гандбола Украины из-за пандемии коронавируса решила досрочно завершить сезон 2019-2020 в Суперлиге.
Мотор в восьмой раз подряд стал чемпионом Украины. На момент приостановки турнира клуб из Запорожья в 16 матчах набрал максимальные 32 очка, опережая на 8 баллов ZTR и Донбасс.
Что касается Кубка Украины, то ориентировочно турнир будет доигран в августе.
Ранее появилась информация, что сезон в украинском гандболе может возобновиться 10 июня.
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