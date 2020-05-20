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Зеленский анонсировал строительство 25 спортивных комплексов

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Заявление президента Украины.

Зеленский анонсировал строительство 25 спортивных комплексов
Новина українською

Во время сегодняшней пресс-конференции в Мариинском дворце в Киеве Владимир Зеленский рассказал, по какому курсу будет двигаться развитие спорта в Украине.

"Мы начали новую программу с Министерством спорта и Министерством региональной политики. Мы построим 25 спортивных комплексов для каждой области. В этом году уже должны быть первые проекты. Очень важно развивать спорт в нашей стране.

Очень хотел бы, чтобы мы назвали, если это можно по законодательству, эти стадионы и большие спортплощадки в честь современных, не только умерших, спортивных легенд", - отметил Зеленский.

Ранее UA-Футбол сообщал, что ведущие украинские спортсмены получат президентские стипендии.

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В статье: спорт Владимир Зеленский
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