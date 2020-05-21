Украинская гандболистка в 17 лет примет гражданство России

Уроженка Киева Стаценко перебралась в Волгоград в 2016 году по совету Заслуженного мастера спорта Украины и бронзовой призерки Олимпийских игр 2004 года Алены Яценко.

Сейчас 17-летняя гандболистка выступает в местном Динамо-Синара на позиции левой полусредней. Стаценко работает над получением российского гражданства и хочет выступить на молодежном чемпионате мира в Румынии.

Ранее UA-Футбол сообщал, что чемпионат Украины по гандболу досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.