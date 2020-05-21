FINA перенесла ЧМ на короткой воде

Международная федерация плавания (FINA) на официальном уровне подтвердила, что чемпионат мира на короткой воде (25-метровый бассейн), который должен был пройти с 15 по 20 декабря в Абу-Даби, из-за пандемии коронавируса перенесен на 13-18 декабря 2021 года.

ОАЭ во второй раз в истории примет чемпионат мира после 2010 года, когда ведущие пловцы мира приезжали в Дубай.

Ранее UA-Футбол сообщал, что чемпионат Европы по водным видам спорта перенесен на 2021 год.