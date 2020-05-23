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Власти США собираются разрешить въезд на территорию страны некоторым иностранным спортсменам

Другие виды
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Шанс для Ломаченко?

Власти США собираются разрешить въезд на территорию страны некоторым иностранным спортсменам
UA-Футбол
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Министерство безопасности США опубликовало информацию о возможном ослаблении мер безопасности, связанных с карантинными мероприятиями. В частности, федералы планируют разрешить въезд на территорию США некоторым иностранным спортсменам. Их список пока не известен, но будет составлен в ближайшее время.

"В поддержку восстановления экономики исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чэд Вульф подписал указ, согласно которому некоторые иностранные профессиональные спортсмены, участвующие в профессиональных спортивных мероприятиях, организованных определенными лигами, включая их основных сотрудников и членов семей, получат право на въезд в США" - сказали в ведомстве.

Напомним, что одной из причин, которые делают невозможным проведение поединка между чемпионом мира в легком весе Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпионом по версии IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) является закрытая граница США, что делает невозможным перелет украинца туда.

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В статье: США Василий Ломаченко
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