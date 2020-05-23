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Александр Абраменко: Тренер любит готовить плов, на сборах за счастье, когда он куховарит

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Подробности из неспортивной жизни спортсменов

Александр Абраменко: Тренер любит готовить плов, на сборах за счастье, когда он куховарит
UA-Футбол
Новина українською

Украинский фристайлер, олимпийский чемпион Александр Абраменко рассказал о поздравлении украинских биатлонистов своего тренера с днем ​​рождения (наши спортсмены опустили своего наставника Юрая Санитру лицом в торт) и сравнил их с обычаями своей команды. Его слова цитирует XSport:

"Мы сладкое не переводим. Но вечера у нас тоже бывают душевные.

Можем поужинать вместе, отметить какие-то успехи в спорте. Энвер нам любит готовить плов. Очень вкусный. На собрании бывает за счастье, когда он готовит плов, а мы потом вместе сидим и общаемся. Пальчики оближешь и кастрюли тоже", - сказал он.

Напомним, что ранее Мартен Фуркад опубликовал фото с новой покоренной вершины.

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В статье: Александр Абраменко
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