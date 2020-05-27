8-кратная чемпионка Олимпийских игр возвращается в спорт

Легендарная лыжница после двухлетней паузы анонсировала свое возвращение на лыжном марафоне «Васалоппет», который пройдет в 2021 году. Камбэк Бьорген пройдет в команде Ragde Eiendom.

"Мне не хватало этого. Любопытно попробовать что-то новое", - говорит Бьорген.

Марит Бьорген 8 раз выигрывала Олимпийские игры и завоевала рекордные 15 медалей в истории зимних Олимпиад. Также в активе норвежки 18 золотых медалей чемпионатов мира и 4 победы в Кубке мира.