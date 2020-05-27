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8-кратная чемпионка Олимпийских игр возвращается в спорт

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Марит Бьорген в 40 лет решила возобновить карьеру.

8-кратная чемпионка Олимпийских игр возвращается в спорт
Новина українською

Легендарная лыжница после двухлетней паузы анонсировала свое возвращение на лыжном марафоне «Васалоппет», который пройдет в 2021 году. Камбэк Бьорген пройдет в команде Ragde Eiendom.

"Мне не хватало этого. Любопытно попробовать что-то новое", - говорит Бьорген.

Марит Бьорген 8 раз выигрывала Олимпийские игры и завоевала рекордные 15 медалей в истории зимних Олимпиад. Также в активе норвежки 18 золотых медалей чемпионатов мира и 4 победы в Кубке мира.

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В статье: лыжные гонки Марит Бьерген
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