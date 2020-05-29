Титулованная украинская гандболистка завершила карьеру

Белорусский гандбольный клуб Гомель официально сообщил, что разыгрывающая из Украины Анна Редька объявила о завершении карьеры. Подробности неизвестны.

За 8 лет в Гомеле Редька по четыре раза побеждала в чемпионате и Кубке Беларуси, а также дважды выигрывала Балтийскую лигу. Также украинка становилась лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси.

На протяжении многих лет Анна Редька выступала за сборную Украины и была одним из лидеров национальной команды.