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Титулованная украинская гандболистка завершила карьеру

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Анна Редька в 31 год ушла из большого спорта.

Титулованная украинская гандболистка завершила карьеру
Новина українською

Белорусский гандбольный клуб Гомель официально сообщил, что разыгрывающая из Украины Анна Редька объявила о завершении карьеры. Подробности неизвестны.

За 8 лет в Гомеле Редька по четыре раза побеждала в чемпионате и Кубке Беларуси, а также дважды выигрывала Балтийскую лигу. Также украинка становилась лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси.

На протяжении многих лет Анна Редька выступала за сборную Украины и была одним из лидеров национальной команды.

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В статье: гандбол Анна Редька
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