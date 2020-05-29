Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Титулованная украинская гандболистка завершила карьеру
Анна Редька в 31 год ушла из большого спорта.
Белорусский гандбольный клуб Гомель официально сообщил, что разыгрывающая из Украины Анна Редька объявила о завершении карьеры. Подробности неизвестны.
За 8 лет в Гомеле Редька по четыре раза побеждала в чемпионате и Кубке Беларуси, а также дважды выигрывала Балтийскую лигу. Также украинка становилась лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси.
На протяжении многих лет Анна Редька выступала за сборную Украины и была одним из лидеров национальной команды.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...