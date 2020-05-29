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Во Франции на высоте 1500 метров столкнулись двое парапланеристов. ВИДЕО

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К счастью все живы

Во Франции на высоте 1500 метров столкнулись двое парапланеристов. ВИДЕО
Новина українською

Во Франции столкнулсь двое парапланеристов на высоте около 1500 метров, в результате чего возникла критическая ситуация. Это событие случилось в окрестностях озера Эгебелет в департаменте Савойя.

Участником этого инцидента стал Себастьян Ватье. Благодаря своему пятилетнему опыту 31-летний спортсмен с достоинством вышел из ситуации. Он столкнулся с другой парапланеристкой, после чего стропы запутались, и началось свободное падение, которое снимала его видеокамера. Спортсмен всячески пытался исправить ситуацию в критические моменты.

К счастью, при падении параплан зацепился за деревья, и хотя Ватье на 10 минут потерял сознание, в результате инцидента никто не пострадал.

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Источник:
Sport.ua
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