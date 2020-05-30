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Федерер стал самым богатым спортсменом планеты, Конор возглавил список UFC, Фьюри первый в боксе
Рейтинг Forbes
Популярный журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых спортсменов мира.
Возглавил список легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер. Его состояние оценили в 106,3 миллиона долларов.
Самым богатым баскетболистом мира стал ЛеБрон Джеймс (6 место, 882 млн/ долл), список боксеров с общим 11 местом возглавил Тайсон Фьюри (57 млн. долл), а Конор МакГрегор стал первым среди представителей UFC (16 место, 48 млн. долларов)
Напомним, что ранее Фьюри заявил о готовности выйти на ринг против Джошуа.
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