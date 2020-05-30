Федерер стал самым богатым спортсменом планеты, Конор возглавил список UFC, Фьюри первый в боксе

Популярный журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых спортсменов мира.

Возглавил список легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер. Его состояние оценили в 106,3 миллиона долларов.

Самым богатым баскетболистом мира стал ЛеБрон Джеймс (6 место, 882 млн/ долл), список боксеров с общим 11 местом возглавил Тайсон Фьюри (57 млн. долл), а Конор МакГрегор стал первым среди представителей UFC (16 место, 48 млн. долларов)

Напомним, что ранее Фьюри заявил о готовности выйти на ринг против Джошуа.