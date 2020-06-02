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Беленюк: Сегодня я – Джордж Флойд

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(2 голосов)

Борец и народный депутат высказался о ситуации в США.

Беленюк: Сегодня я – Джордж Флойд
Новина українською

За океаном вспыхнули массовые протесты и беспорядки после смерти темнокожего Джорджа Флойда, который умер в больнице Кливленда вскоре после того, как полицейский на протяжении нескольких минут коленом прижимал его шею к земле.

"Когда меня спрашивают, сталкиваюсь ли в Украине с проявлением расизма, всегда отвечаю что нет, хотя в подростковом возрасте не обошли и меня разного рода нападки со стороны различных маргиналов.

Но, это конечно несопоставимо с тем, что в 21 веке можем увидеть в стране с, казалось бы, развитой демократией. Не буду здесь призывать всех быть добрее и тому подобное, просто констатирую факт – по уровню расизма Украина даст прикурить США легко, у нас его намного меньше.

Это одна, но не единственная причина, почему я горд быть украинцем и жить в этой стране, при ее недостатках и достоинствах. А расизм, расизм идет на##й, сегодня я – Джордж Флойд", - написал Беленюк в Instagram.

Когда меня спрашивают сталкиваюсь ли в Украине с проявлением расизма, всегда отвечаю что нет, хотя в подростковом возрасте не обошли и меня разного рода нападки со стороны различных маргиналов. Но, это конечно несопоставимо с тем, что в 21 веке можем увидеть в стране с, казалось бы, развитой демократией. Не буду здесь призывать всех быть добрее и т.п., просто констатирую факт - по уровню расизма Украина даст прикурить США легко, у нас его НАМНОГО меньше! Это одна, но не единственная причина, почему Я горд быть Украинцем и жить в этой стране, при ее недостатках и достоинствах! А расизм, расизм идёт на х..й, сегодня Я - Джордж Флойд #noracism #люблюукраину #джорджфлойд

Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

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В статье: расизм Жан Беленюк
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