Беленюк: Сегодня я – Джордж Флойд

За океаном вспыхнули массовые протесты и беспорядки после смерти темнокожего Джорджа Флойда, который умер в больнице Кливленда вскоре после того, как полицейский на протяжении нескольких минут коленом прижимал его шею к земле.

"Когда меня спрашивают, сталкиваюсь ли в Украине с проявлением расизма, всегда отвечаю что нет, хотя в подростковом возрасте не обошли и меня разного рода нападки со стороны различных маргиналов.

Но, это конечно несопоставимо с тем, что в 21 веке можем увидеть в стране с, казалось бы, развитой демократией. Не буду здесь призывать всех быть добрее и тому подобное, просто констатирую факт – по уровню расизма Украина даст прикурить США легко, у нас его намного меньше.

Это одна, но не единственная причина, почему я горд быть украинцем и жить в этой стране, при ее недостатках и достоинствах. А расизм, расизм идет на##й, сегодня я – Джордж Флойд", - написал Беленюк в Instagram.