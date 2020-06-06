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Олег Верняев: Ходят слухи, что 9 числа мы сможем вернуться на Олимпийскую базу, хватит отдыхать, время работать
Украинец рвется в бой
Украинский гимнаст, чемпион мира и Олимпийский чемпион Олег Верняев выразил надежду, что уже 9 июня он сможет приступить к полноценным тренировкам. Соответствующее обращение он разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Ходят слухи, что 9 числа мы уже сможем вернуться на Олимпийскую базу и это не может не радовать.
Хватит отдыхать, пора работать.
Впереди Tokyo 2020."
Напомним, что ранее Дарья Билодид выражала надежду на скорое возвращение после паузы.
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