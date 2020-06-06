Олег Верняев: Ходят слухи, что 9 числа мы сможем вернуться на Олимпийскую базу, хватит отдыхать, время работать

Украинский гимнаст, чемпион мира и Олимпийский чемпион Олег Верняев выразил надежду, что уже 9 июня он сможет приступить к полноценным тренировкам. Соответствующее обращение он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Ходят слухи, что 9 числа мы уже сможем вернуться на Олимпийскую базу и это не может не радовать.

Хватит отдыхать, пора работать.

Впереди Tokyo 2020."

Напомним, что ранее Дарья Билодид выражала надежду на скорое возвращение после паузы.