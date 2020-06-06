  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Олег Верняев: Ходят слухи, что 9 числа мы сможем вернуться на Олимпийскую базу, хватит отдыхать, время работать
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олег Верняев: Ходят слухи, что 9 числа мы сможем вернуться на Олимпийскую базу, хватит отдыхать, время работать

Другие виды
(1 голосов)

Украинец рвется в бой

Олег Верняев: Ходят слухи, что 9 числа мы сможем вернуться на Олимпийскую базу, хватит отдыхать, время работать
UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст, чемпион мира и Олимпийский чемпион Олег Верняев выразил надежду, что уже 9 июня он сможет приступить к полноценным тренировкам. Соответствующее обращение он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Ходят слухи, что 9 числа мы уже сможем вернуться на Олимпийскую базу и это не может не радовать.

Хватит отдыхать, пора работать.

Впереди Tokyo 2020."

Олег Верняев: Ходят слухи, что 9 числа мы сможем вернуться на Олимпийскую базу, хватит отдыхать, время работать - изображение 1

Напомним, что ранее Дарья Билодид выражала надежду на скорое возвращение после паузы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Верняев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...