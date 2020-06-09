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Верняев выполнил безупречный кульбит после возвращения в зал. ВИДЕО

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Олимпийский чемпион не растерял форму во время карантина.

Верняев выполнил безупречный кульбит после возвращения в зал. ВИДЕО
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"Мастерство не пропьешь как говорится. Можете нас поздравить, мы вернулись в зал", - написал Олег Верняев в Instagram и опубликовал видео своего идеального соскока с брусьев.

До наступления карантина Олег Верняев завоевал серебро в многоборье на этапе Кубка мира в Милуоки и в 12-й раз стал лучшим спортсменом Украины по версии НОК.

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В статье: спортивная гимнастика Олег Верняев
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