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Верняев выполнил безупречный кульбит после возвращения в зал. ВИДЕО
Олимпийский чемпион не растерял форму во время карантина.
"Мастерство не пропьешь как говорится. Можете нас поздравить, мы вернулись в зал", - написал Олег Верняев в Instagram и опубликовал видео своего идеального соскока с брусьев.
До наступления карантина Олег Верняев завоевал серебро в многоборье на этапе Кубка мира в Милуоки и в 12-й раз стал лучшим спортсменом Украины по версии НОК.
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