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Ольга Харлан трогательно поздравила свою сестру с Днем рождения. Фото
Очень хорошие слова
Лучшая фехтовальщица планеты, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан поздравила свою сестру с Днем рождения. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
"Ты знаешь насколько сильно я тебя люблю и я никогда не устану это повторять. Ты моя душа, моя поддержка! Всегда вместе ... а еще я безумно скучаю, всегда и везде. С Днем Рождения, систер"
Напомним, что ранее Дарья Билодид желала всем хорошего дня.
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