Ольга Харлан трогательно поздравила свою сестру с Днем рождения. Фото

Лучшая фехтовальщица планеты, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан поздравила свою сестру с Днем рождения. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Ты знаешь насколько сильно я тебя люблю и я никогда не устану это повторять. Ты моя душа, моя поддержка! Всегда вместе ... а еще я безумно скучаю, всегда и везде. С Днем Рождения, систер"

Напомним, что ранее Дарья Билодид желала всем хорошего дня.