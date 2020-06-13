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Ольга Харлан трогательно поздравила свою сестру с Днем рождения. Фото

Другие виды
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Очень хорошие слова

Ольга Харлан трогательно поздравила свою сестру с Днем рождения. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Лучшая фехтовальщица планеты, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан поздравила свою сестру с Днем рождения. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Ты знаешь насколько сильно я тебя люблю и я никогда не устану это повторять. Ты моя душа, моя поддержка! Всегда вместе ... а еще я безумно скучаю, всегда и везде. С Днем Рождения, систер"

Ольга Харлан трогательно поздравила свою сестру с Днем рождения. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Дарья Билодид желала всем хорошего дня.

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В статье: Ольга Харлан
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