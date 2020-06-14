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Ему позавидовал бы даже чемпион мира по боксу: Американский студент делает чудеса на скакалке. Видео
Как он это делает, просто невероятно
В социальной сети Твиттер на странице SportBible появилось видео, на котором американский студент Риджи Робсон делает на скакалке невероятные вещи. Парень каждый раз словно зависает в воздухе, показывая при этом бешеную работу рук и прекрасную координацию.
Напомним, что ранее Боб Арум комментировал организацию боя Фьюри - Джошуа.
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