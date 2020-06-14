Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стрельба в США: Мужчина, назвавшийся бойцом UFC выстрелил в 8 человек
Надеемся, виновного накажут
В городе Сан-Антонио (США) в одном из местных баров произошла стрельба. Около полуночи по местному времени в заведение приехал человек, который требовал у охраны пропустить его внутрь. Но через явные признаки алкогольного опьянения зайти он так и не сумел.
После того, вытянув из своего автомобиля оружие он выстрелил в 8 человек (5 девушек и 3 юноши) и покинул место инцидента. Все пострадавшие были госпитализированы, но никто к счастью не погиб.
Очевидцы говорят, что перед стрельбой он говорил, что явлется бойцом UFC из Калифорнии. Правоохранительные органы уже объявили подозреваемого в розыск.
Напомним, что ранее Боб Арум говорил об организации боя Фьюри - Джошуа.
Новости по теме
- 09:16 Весь спорт Боб Арум: Странно обсуждать потенциальный бой Фьюри-Джошуа, я не думаю, что поединок состоится
- 09:50 Весь спорт Ему позавидовал бы даже чемпион мира по боксу: Американский студент делает чудеса на скакалке. Видео
- 21:34 Весь спорт Фьюри: Я никогда не смотрел на Деонтея Уайлдера с высока, я знаю, что кроется в его руках