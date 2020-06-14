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Стрельба в США: Мужчина, назвавшийся бойцом UFC выстрелил в 8 человек

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Надеемся, виновного накажут

Стрельба в США: Мужчина, назвавшийся бойцом UFC выстрелил в 8 человек
UA-Футбол
Новина українською

В городе Сан-Антонио (США) в одном из местных баров произошла стрельба. Около полуночи по местному времени в заведение приехал человек, который требовал у охраны пропустить его внутрь. Но через явные признаки алкогольного опьянения зайти он так и не сумел.

После того, вытянув из своего автомобиля оружие он выстрелил в 8 человек (5 девушек и 3 юноши) и покинул место инцидента. Все пострадавшие были госпитализированы, но никто к счастью не погиб.

Очевидцы говорят, что перед стрельбой он говорил, что явлется бойцом UFC из Калифорнии. Правоохранительные органы уже объявили подозреваемого в розыск.

Напомним, что ранее Боб Арум говорил об организации боя Фьюри - Джошуа.

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В статье: США
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