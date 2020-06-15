Украинский волейболист переметнулся на сторону России

В 32-летнем возрасте блокирующий питерского Зенита объявил о завершении процесса получения гражданства России. Пашицкий родился в Киеве, но с 3-летнего возраста проживал в Латвии и никогда не выступал за сборную Украины.

"Я считаю себя больше русским, чем украинцем. Русский – это мой родной язык. Я вырос в русской среде. У меня много родственников в России, в Иркутске", - заявил экс-украинец.

Отметим, что Пашицкий подал документы на получение российского гражданства в 2017 году.

Ранее UA-Футбол сообщал, что украинский клуб подал заявку на участие в чемпионате Польши.