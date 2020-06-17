Украина и Россия попали в одну группу в отборе на Евро-2022

Мужская сборная Украины по гандболу узнала соперников по квалификации на чемпионат Европы 2022 года. За путевку в Венгрию и Словакию «сине-желтые» с ноября 2020-го по май 2021-го поспорят со сборными Чехии, России и Фарерских островов.

В финальную стадию Евро-2022 выйдут две лучших команды из каждой группы, а также четыре лучших команды среди тех, которые в квалификации займут третьи места.

С 1994 года Украина шесть раз выступала в финальном раунде чемпионата Европы. На последнем Евро в начале 2020 года команда в первом групповом раунде проиграла три матча и досрочно завершила борьбу на турнире.

Мужской чемпионат Европы пройдет с 13 по 30 января 2022 года в Венгрии и Словакии.