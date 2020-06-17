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Легенда снукера Вилли Торн умер в 66 лет

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Британец боролся с тяжелой болезнью.

Легенда снукера Вилли Торн умер в 66 лет
Новина українською

Именитый снукерист умер в 66 лет после того, как попал в индуцированную кому из-за дыхательной недостаточности.

В марте Торну поставили неутешительный диагноз – рак крови. На прошлой неделе британца доставили в больницу в Испании с низким кровяным давлением.

"С тяжелым и разбитым сердцем я должна официально объявить, что сегодня в 1:55 утра Вилли Торн проиграл битву и скончался! Вилли впал в септический шок и не реагировал ни на какое лечение, поэтому медиками было принято решение отключить его от систем жизнеобеспечения", - заявила Джули О'Нил, опекун и друг Торна.

За карьеру Вилли Торн выиграл 6 турниров и дважды доходил до четвертьфинала на чемпионате мира. На его счету 190 максимальных брейков и место в элитном Клубе-100.

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В статье: снукер
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