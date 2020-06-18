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Топ-игрок сборной Украины продолжит карьеру в Катаре

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Неожиданный выбор.

Топ-игрок сборной Украины продолжит карьеру в Катаре
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Владислав Остроушко, левый полусредний сборной Украины, подписал контракт с катарским Аль-Райяном, сообщает портал 24rakomet.mk.

34-летний украинец после ухода из македонского Еврофарма Пелистера мог трудоустроиться в Констанце, но румынский клуб предпочел другой вариант усиления состава.

Остроушко в прошлом сезоне стал одним из лучших бомбардиров Лиги чемпионов и претендовал на включение в символическую сборную сезона.

На последнем чемпионате Европы Владислав Остроушко в трех матчах против Северной Македонии, Австрии и Чехии забил 12 мячей.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Украина и Россия попали в одну группу в отборе на Евро-2022.

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В статье: гандбол Владислав Остроушко
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